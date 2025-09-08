Ufficiale: Balogh è un nuovo giocatore del Kocaelispor

08/09/2025 | 12:54:15

Botond Balogh lascia la nostra serie A e il Parma e si trasferisce al Kocaelispor in Turchia. A ufficializzare il trasferimento un comunicato postato sui profili social del club turco: “Benvenuto Balogh nella nostra grande comunità. Il nostro club ha raggiunto l’accordo con il Parma calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Botond Balogh. Il calciatore ha firmato un contratto per tutta la stagione 2025/2026”. Nella scorsa stagione, Balogh ha collezionato 29 presenze con il Parma in campionato.

foto instagram Kocaelispor