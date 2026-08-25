Ufficiale: Baleba è un nuovo centrocampista del Manchester United per 80 milioni

25/08/2026 | 18:35:03

Carlos Baleba, centrocampista camerunense del 2004, lascia il Brighton dopo tre stagioni e firma con il Manchester United fino al 2031. Operazione che, tra parte fissa e bonus, supera gli 80 milioni di euro.

Il comunicato dei Red Devils: “L’internazionale camerunense ha firmato un contratto fino a giugno 2031, con opzione di proroga per un altro anno.

A 22 anni, Baleba si è già affermato come uno dei centrocampisti più talentuosi della Premier League. Durante la stagione 2024/25, il suo numero combinato di recuperi e intercetti è stato il sesto più alto tra i centrocampisti della lega, mentre si è anche classificato quarto per portate progressive di palla ogni 90 minuti.

La scorsa stagione, Baleba ha giocato 31 partite in Premier League, classificandosi tra l’otto per cento migliore per placcaggi combinati e intercetti e per l’uno per cento migliore per secondi palloni vinti, aiutando il Brighton & Hove Albion a qualificarsi per la UEFA Conference League.

Carlos Baleba ha detto: “È una sensazione incredibile entrare nel club dei miei sogni. Giocare a Old Trafford è sempre speciale, ma l’opportunità di farlo come giocatore del Manchester United sarà un vero onore.

“Non vedo l’ora di lavorare con Michael Carrick; La sua esperienza e conoscenza del gioco lo rendono l’allenatore perfetto per aiutarmi a raggiungere il massimo livello.

“L’ambizione di tutti al club è estremamente chiara, il futuro è estremamente entusiasmante e sono determinato a contribuire a portare insieme il successo che siamo capaci di raggiungere”.

Foto: Sito Manchester United