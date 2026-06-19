Ufficiale: Baldanzi torna al Genoa in prestito con obbligo di riscatto

19/06/2026 | 10:06:18

Baldanzi rimane a Genova per un’altra stagione. Infatti il Grifone ha rinnovato il prestito per un anno con l’obbligo di riscatto: “Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone”.

Foto: Sito Genoa