Ufficiale: Bakker rescinde con l’Atalanta

01/09/2026 | 11:48:09

Mitchel Bakker, arrivato a Bergamo nel 2023, non ha mai conquistato un ruolo da protagonista, pur essendo nella rosa della squadra vincitrice dell’Europa League nella stagione 2023/24. Oggi, le strade dell’olandese e dell’Atalanta si separano ufficialmente.

Il comunicato: “Atalanta BC comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava il calciatore Mitchel Bakker al Club nerazzurro.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club augurano a Mitchel le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera”.

Foto: Sito Atalanta