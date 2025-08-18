Ufficiale: Bailly nuovo giocatore dell’Oviedo

18/08/2025 | 18:25:01

Eric Bailly è un nuovo giocatore dell’Oviedo, c’è il comunicato ufficiale degli spagnoli sul difensore ex United che era svincolato: “Il Real Oviedo ed Eric Bailly hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore ivoriano si unisca alla squadra della capitale del Principato fino al 30 giugno 2027. Eric Bailly è nato il 12 aprile 1994 a Bingerville, in Costa d’Avorio. Il suo viaggio nel calcio spagnolo è iniziato a soli 17 anni, quando è entrato a far parte dell’RCD Espanyol, dove ha esordito nella Liga nel 2014. Le sue impressionanti prestazioni con il club catalano hanno spinto il Villarreal CF ad accorgersi di lui nel gennaio 2015. Con lo Yellow Submarine, Bailly giocò complessivamente 47 partite e divenne un giocatore importante, caratterizzato dalla sua potenza e abilità nei duelli aerei.Con molti club interessati ad assicurarsi i suoi servizi, il Manchester United prese il sopravvento nell’estate del 2016 e pagò una cifra considerevole al Villarreal CF, rendendo la sua vendita la più costosa nella storia della squadra di Castellón. Il difensore ha poi giocato per l’Olympique de Marseille e il Beşiktaş prima di tornare al Villarreal CF il 30 dicembre 2023. All’epoca, l’U19 stava attraversando un periodo difficile in LALIGA ed Eric Bailly è stato fondamentale per il miglioramento della squadra nella seconda metà della stagione. Ora il calciatore ivoriano è passato al Real Oviedo per rafforzare la squadra di Paunovic e diventare un nuovo acquisto dei Blues”.

FOTO: Instagram Bailly