Ufficiale: Bailey lascia la Roma

21/01/2026 | 11:16:56

L’A.S. Roma ha annunciato l’interruzione del prestito di Leon Bailey che ora tornerà all’Aston Villa.

Questo il comunicato del club:

“L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey.

Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese.

Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze.

Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro”.

Foto: sito Roma