Ufficiale: Baidoo è un nuovo calciatore del Lens. Arriva dal Salisburgo

17/07/2025 | 14:42:43

Il giovane talento Samson Baidoo è un nuovo calciatore del Lens. Il comunicato: Un percorso che fa volare! Forte di una solida esperienza ad altissimo livello (117 presenze tra i professionisti) e con già 16 apparizioni in Champions League a soli 21 anni, Samson Baidoo approda al Racing proveniente dal Red Bull Salisburgo. Il difensore austriaco, che unisce solidità difensiva e qualità tecniche, vestirà la maglia Sang et Or per le prossime cinque stagioni.

Foto: sito Lens