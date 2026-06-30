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Ufficiale: Bagnolini rinnova con il Bologna fino al 2028 e va in prestito al Gubbio

30/06/2026 | 11:54:33

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Il Bologna comunica il rinnovo dell’estremo difensore, Nicola Bagnolini, fino al 2028 ed il prestito al Gubbio per la prossima stagione. Ecco il comunicato del club emiliano: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Nicola Bagnolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute all’AS Gubbio 1910 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027″.

Foto: Instagram Bologna