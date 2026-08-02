Ufficiale: Bacher è un nuovo calciatore del Lione. Contratto fino al 2031

02/08/2026 | 12:51:44

Il Lione ha annunciato l’arrivo del difensore austriaco Felix Bacher dal GD Estoril Praia con un contratto fino al 2031.

Ecco il comunicato:

“L’Olympique Lyonnais annuncia l’arrivo del difensore austriaco Felix Bacher dal GD Estoril Praia con un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2031. Il costo del trasferimento è di 4,3 milioni di euro, con un potenziale bonus aggiuntivo fino a 0,8 milioni di euro e una clausola sulla futura rivendita del 12,5%.

All’età di 25 anni, Felix Bacher si è formato in Austria, in particolare presso l’FC Wacker Innsbruck, dove è entrato a far parte della squadra riserve a 18 anni prima di fare il suo debutto da professionista.

Il difensore alto 1,90 m si è poi unito al Friburgo prima di tornare in Austria nel 2021 per giocare con il WSG Tirol. Felix Bacher ha poi disputato tre stagioni complete, con 85 partite giocate, affermandosi come uno dei migliori giocatori del campionato nel suo ruolo.

Il nazionale austriaco Under 20 si è poi unito al GD Estoril Praia nell’estate del 2024 e si è rapidamente affermato come titolare indiscusso del club portoghese. Bacher ha disputato 58 partite (4 gol), incluse tutte le partite della Liga della scorsa stagione, mettendo in mostra le sue qualità di difensore centrale moderno, potente e atletico, capace di giocare in entrambe le posizioni centrali della difesa.

L’Olympique Lyonnais dà il benvenuto a Felix Bacher, sesto acquisto di questa sessione di mercato estiva, confermando così la sua volontà di investire in giocatori promettenti, soprattutto provenienti dal campionato portoghese, come già fatto lo scorso anno con Afonso Moreira e Ruben Kluivert”.

Foto: X Lione

