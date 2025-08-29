Ufficiale: Azpilicueta è un nuovo giocatore del Siviglia

29/08/2025 | 19:07:27

Colpo del Siviglia: nonostante le tantissime richieste di mercato, Cesar Azpilicueta ha firmato un contatto annuale con opzione per il secondo, con la squadra allenata da Almeyda. Giocatore di grande esperienza, classe 1989, a livello internazionale, Azpilicueta ha rappresentato la Spagna a tutti i livelli giovanili, diventando campione europeo sia a livello Under-19 che Under 21. Ha fatto il suo debutto da senior nel 2013 in un’amichevole contro l’Uruguay in Qatar. Da allora, ha giocato 44 partite, tra cui la Confederations Cup 2013, le Coppe del Mondo del 2014, 2018 e 2022, nonché Euro 2016 ed Euro 2021. La sua chiamata più recente è arrivata nel settembre 2023, sotto la gestione di Luis de la Fuente.

foto sito Siviglia