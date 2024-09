Ufficiale: Aziz Issah è un nuovo giocatore del Barcellona

Aziz Issah, è un nuovo giocatore del Barcellona, e si unirà con ogni probabilità al Barça Atlètic. Il classe 2005 arriva dal Dreams Fc, Club ghanese, in una trattativa conclusasi durante le ultimissime ore di mercato.

Il comunicato del Dreams FC: “Dreams FC annuncia il trasferimento di Abdul Aziz Issah ai giganti spagnoli del FC Barcellona. Il 18enne ha finalizzato il suo trasloco nel giorno della scadenza del trasferimento. Issah, giudicato dal CAF come uno dei migliori giovani del continente, è emerso capocannoniere nella Confederation Cup della scorsa stagione. Ha segnato quattro gol e ha fornito due assist in 10 partite per aiutare il Dreams a raggiungere una storica semifinale nella competizione africana per Club. Il clamoroso esterno ha effettuato7 gol e 10 assist nella Premier League del Ghana la scorsa stagione. Ha anche segnato quattro gol in cinque partite nella competizione di FA Cup. Sul fronte nazionale, Issah è stato un giocatore chiave per la squadra U20 del Ghana che ha vinto l’oro ai Giochi d’Africa. Issah si è unito alla prima squadra al Dreams FC nel 2022 dopo aver attraversato i ranghi giovanili del Club. Il suo trasferimento in uno dei più grandi club del mondo rappresenta una pietra miliare nella storia del Dreams FC. L’intera famiglia Dreams FC augura al giovane il meglio per questo nuovo emozionante viaggio”.

Fonte: Instagram Issah