Ufficiale: AZ, si ritira Ron Vlaar

A quasi 36 anni, Ron Vlaar ha deciso di dire basta al calcio giocato. Il difensore olandese ha deciso di attaccare gli scarpini al chiodo dopo pochi mesi dal suo ritorno. A comunicarlo l’AZ attraverso i propri profili social. In carriera 229 presenze in Eredivisie, soprattutto con la maglia del Feyenoord, una fruttuosa parentesi in Inghilterra con l’Aston Villa, 32 apparizioni nella nazionale oranje compresi un Mondiale e gli Europei del 2012.





Foto: Twitter AZ