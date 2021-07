Ufficiale: AZ Picerno, arriva il difensore Ruben Garcia Rodriguez

Colpo in difesa per l’AZ Picerno. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Ruben Garcia Rodriguez vestirà la maglia dell’AZ Picerno in Serie C nella stagione sportiva 2021/2022. Lo rende noto la Società, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco che ha portato avanti la trattativa, confermando ai colori rossoblù un importante elemento, le cui prestazioni erano state già acquisite qualche settimana fa. Classe 1995, di origini spagnole (nato a Torrevieja), è un difensore centrale, nell’ultimo campionato con il Lavello. Il calciatore ha firmato in data odierna il contratto che lo legherà alla Società”.

FOTO: Facebook Az Picerno