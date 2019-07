Ufficiale: Avenatti lascia il Bologna e si trasferisce allo Standard Liegi

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic resta vigile sul mercato degli attaccanti in entrata e, nel frattempo, saluta Felipe Avenatti. La società di Saputo ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale la cessione dell’attaccante uruguiano allo Standard Liegi. Il ’93 che in Italia ha vestito anche la maglia della Ternana, torna in Belgio a titolo definitivo. Nella passata stagione, infatti, Avenatti ha vestito la maglia del Kortrijk collezionando 32 presenze complessive con 15 gol. Score che ha spinto lo Standard ad investire sul talento uruguaiano.