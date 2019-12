Ufficiale: Avellino, formalizzate le dimissioni del ds Di Somma

Salvatore Di Somma non è più il direttore sportivo dell’Avellino. A renderlo noto è stata la società campana, attraverso un comunicato ufficiale: “L’US Avellino comunica che Salvatore Di Somma ha formalizzato nella mattinata odierna le dimissioni dal ruolo di Direttore Sportivo del club. La società ringrazia Di Somma per il suo contributo alla stagione in corso e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera“. L’Avellino è attualmente ottavo nel Girone C di Serie C, con 26 punti raccolti nelle prime 19 giornate di campionato.