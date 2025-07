Ufficiale: Avellino, ceduto Maisto in prestito (con opzione e contro opzione) al Potenza

11/07/2025 | 12:20:57

L’Us Avellino comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Francesco Maisto fino al 30 Giugno 2027, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva a favore del club. Contestualmente il club ha ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2003 al Potenza F.C. La società augura al giocatore le migliori fortune personali e professionali in vista della prossima stagione sportiva.

Foto: logo Avellino