Ufficiale: Avellino-Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21
21/04/2026 | 18:42:51
L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, come confermato dall’ufficio competizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dopo una serie di interlocuzioni tra le autorità competenti in materia di ordine pubblico l’orario della partita Avellino – Bari resterà invariato.
Pertanto il match, come da programma, verrà disputato Venerdì 24 Aprile alle ore 21:00.
Da questo momento è dunque possibile riattivare la prevendita.
Foto: sito Avellino