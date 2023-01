Ufficiale: Auxerre, ecco Radu in prestito secco dall’Inter

Ionut Radu è un nuovo acquisto dell’Auxerre. Il club francese ne ha annunciato l’approdo in prestito dall’Inter per sei mesi. Di seguito il comunicato della squadra francese: “Il portiere dell’Inter arriva in prestito fino a fine stagione, senza possibilità di acquisto. Indosserà il numero 1”.

Foto: Instagram Auxerre