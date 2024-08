Il Bari con una nota ufficiale comunica la cessione in prestito di Scheidler all’FCV Dender EH: “SSC Bari rende comunica che è stato trovato l’accordo con il FCV Dender EH, formazionemilitante nella Jupiler Pro League, prima divisione belga, per la cessione in prestito con diritto di riscatto dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante francese classe ’98 Aurelien Scheidler”.

Foto: instagram FCV Dender EH