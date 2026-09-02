Ufficiale: Aubameyang si ritira dalla Nazionale gabonese

02/09/2026 | 15:49:47

Pierre Emerick Aubameyang, 37 anni compiuti a giugno, ha iniziato come meglio non poteva la sua prima stagione con il Deportivo A Coruña. Nelle prime tre partite di Liga con il club neopromosso è andato a segno in ognuna di queste, mostrando una brillantezza tecnica e atletica fuori dall’ordinario. Nel frattempo, l’ex centravanti di Arsenal, Barcellona e Borussia Dortmund ha annunciato l’addio alla Nazionale del Gabon, con cui ha registrato 86 presenze e 40 gol. Il motivo, come detto da Aubameyang, non è di natura fisica, bensì perché si è sentito umiliato di essere stato escluso, insieme al CT, allo staff tecnico e ad altri giocatori dal Ministero dello Sport gabonese, dopo l’eliminazione contro la Costa d’Avorio nella scorsa Coppa d’Africa. Le parole dell’attaccante: “Mi hanno umiliato e rovinato la mia immagine quando ho giocato all’AFCON mentre ero infortunato”.

Foto: Cosafa.com