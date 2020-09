Come avevamo scritto poche ore fa, Pierre-Emerick Aubameyang ha rinnovato il proprio contratto con l’Arsenal. L’attaccante gabonese ha firmato un triennale.

This is where you belong, Auba ❤️

🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020