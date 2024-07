Pierre Emerik Aubameyang ha firmato per l’Al Qadsiah, in Arabia Saudita. Il club ha rilasciato la comunicazione sui propri social media dell’ingaggio ufficiale di Aubameyang. “Attenzione. La pantera nera è qui”, il messaggio pubblicato dal club saudita, condiviso poi dall’ex Marsiglia. Il giocatore lascia l’Europa per una nuova e ricca esperienza in Arabia.

Foto: Twitter Al Qadsiah