Ufficiale: Aubameyang al Deportivo la Coruna

17/07/2026 | 23:54:30

Il Deportivo la Coruna ha ufficializzato il colpo Pierre Emerick Aubameyang, prelevato dal Marsiglia.

La nota del club: “Il Deportivo ingaggia Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, Francia, 18 giugno 1989), che diventa un nuovo calciatore dei Blu e Bianchi dopo l’ingresso nella stagione 2028. L’ultimo giorno dall’Olympique de Marsiglia, dove la scorsa stagione ha completato una stagione eccezionale. In Ligue 1 ha giocato 30 partite, segnando 10 gol e fornendo 6 assist. Inoltre, ha partecipato a 2 partite di Coppa, un gol; e in 8 partite di Champions League, una competizione in cui segnò 3 gol e fornì 4 assist. Aubameyang è terrorizzato nell’ABANCA-RIAZOR dopo aver sviluppato una brillante storia di due dei club più importanti del calcio europeo. Tra questi, il suo palco al Borussia Dortmund spicca, dove si è affermato come uno dei due giocatori più decisivi del continente, segnando 141 gol in 213 partite. Difese anche la maglia dell’Arsenal FC, con cui giocò 163 partite e segnò 92 gol; Il FC Barcelona, nella stagione 2021-22, ha segnato 13 gol in 24 partite. Ha inoltre giocato per Chelsea FC, AS Monaco, LOSC Lille e AS Saint-Étienne, accumulando una vasta esperienza nei principali campionati europei. Una sua traxectoria riflette una regolarità straordinaria al livello più alto. Aubameyang ha collezionato 184 partite e 68 gol in Ligue 1; 144 gol e 98 gol in Bundesliga; 143 partite e 69 gol in Premier League; 18 partite e 11 gol in LaLiga; oltre a 46 partite e 20 gol in Champions League; 62 partite con 34 gol nella UEFA Europa League. Ha firmato con i Blu e Bianchi per le prossime due stagioni.

Foto: X Deportivo