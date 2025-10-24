Ufficiale: Attilio Tesser torna sulla panchina della Triestina

24/10/2025 | 12:12:24

Dopo l’esonero arrivato in giornata di Giuseppe Marino, ecco l’ufficialità sul suo sostituto, Attilio Tesser torna alla Triestina.

Questo il comunicato del club:

“US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra.

L’allenatore di Montebelluna torna sulla panchina alabardata dopo il biennio 2003/05 in Serie B, i primi sei mesi della stagione 2023/24 e la salvezza ottenuta subentrando a dicembre nello scorso campionato.

Insieme a Tesser, tornano a far parte dello staff tecnico della prima squadra il viceallenatore Giuseppe Gemiti, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula.

Ad Attilio e a tutti i suoi collaboratori, il club rivolge il bentornato a Trieste e l’augurio di buon lavoro”.

Foto: sito Triestina