Ufficiale: Attilio Lombardo torna nello staff della Sampdoria

02/11/2025 | 19:15:15

La Sampdoria ha ufficializzato con una nota il ritorno di Attilio Lombardo nello staff. L’ex bandiera blucerchiata lavorerà al fianco di Angelo Gregucci per aiutare la squadra ad uscire da una delicata posizione di classifica. Lombardo aveva già lavorato con la Samp nell’ultima parte della scorsa stagione con retrocessione sul campo e riammissione ai playoff – per la vicenda che ha coinvolto il Brescia – poi vinti contro la Salernitana.

foto sito figc