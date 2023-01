L’Atletico Madrid ha reso noto tramite i propri canali ufficiali di aver trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2028 con il classe 2003 Pablo Barrios. Il giocatore dell’Academy dei Colchoneros entra in questo modo a far parte della prima squadra del Cholo Simeone, con la quale ha già collezionato 8 presenze.

Foto: Twitter Atletico Madrid