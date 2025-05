Ufficiale: Atletico Madrid, Pablo Barrios ha rinnovato fino al 2030

22/05/2025 | 21:15:45

Pablo Barrios e l’Atletico Madrid avanti insieme: ha rinnovato fino al 2030. Di seguito il comunicato: “Pablo Barrios e l’Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del calciatore madrileno fino al 30 giugno 2030.

Il centrocampista di 21 anni è arrivato alla nostra Accademia nella stagione 2017/18 e, nonostante la sua giovinezza, ha già superato le cento partite con la prima squadra.

Pablo Barrios ha debuttato sotto gli ordini di Simeone il 29 ottobre 2022, in una partita contro il Cadice e a soli 19 anni. Pochi giorni dopo ha giocato la sua prima partita di Champions League a Porto. Il suo primo gol sarebbe arrivato poche settimane dopo nella Copa del Rey contro l’Arenteiro.

Da allora il centrocampista non ha smesso di crescere e ha già 101 partite con la nostra prima squadra, in cui ha segnato quattro gol e distribuito sette assist.

Inoltre, le sue prestazioni come biancorosso gli hanno aperto le porte della squadra olimpica, con la quale ha vinto la medaglia d’oro a Parigi 2024. Pochi mesi dopo, a novembre, ha debuttato con la nazionale assoluta in una vittoria per 3-2 contro la Svizzera.

Congratulazioni, Pablo!

Foto: sito Atletico