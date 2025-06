Ufficiale: Atletico Madrid, Griezmann ha rinnovato fino al 2027

02/06/2025 | 15:45:54

Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid andranno avanti insieme: Le Petit Diable ha rinnovato fino al 2027. Di seguito la nota: “Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del calciatore francese fino al 30 giugno 2027.

L’attaccante è arrivato al nostro club nella stagione 2014/15 e dopo una carriera di nove stagioni come atleta -divise in due tappe-, è il miglior marcatore della storia biancorossa con 197 gol nel suo curriculum, superando le 173 firmate dal grande Luis Aragonés. Allo stesso modo, è l’ottavo giocatore che ha indossato la nostra maglia più volte in una partita ufficiale (442) e il terzo straniero che lo ha fatto più volte dietro i suoi compagni di squadra Oblak e Correa.

Autore del primo gol nella storia del Riyadh Air Metropolitano, Griezmann ha vinto una Supercoppa di Spagna (2014) e un’altra Coppa Europa (2018) come biancorosso e prima di quest’ultima, una UEFA Europa League (2018) nella cui finale ha segnato due gol nella vittoria per 3-0 contro l’Olympique Marsiglia. Una brillante conclusione del corso a livello di club che ha avuto continuità nella Coppa del Mondo che quello stesso anno si è giocata in Russia, dove è stato incoronato campione con la Francia essendo un pilastro fondamentale per i ‘bleus’.

In questo corso, Griezmann ha giocato un totale di 53 partite e ha messo il segno su 25 gol, segnando 16 e servendo 9 assist.

Congratulazioni, Antoine!”.

Foto: sito Atletico Madrid