Ufficiale: Atletico Madrid, ecco Lenglet. Ha firmato fino al 2028

09/06/2025 | 17:00:20

Clement Lenglet è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Di seguito il comunicato: “Clément Lenglet e l’Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per l’acquisto del nazionale francese fino al 2028. Il difensore centrale, che questa stagione ha giocato in prestito, arriva a parametro zero e rimarrà legato al nostro club per le prossime tre stagioni.

Cresciuto nelle giovanili dell’AS Nancy, ha esordito con la prima squadra del club nel 2013 e nella stagione 2015/16 ha conquistato la promozione in Ligue 1. È arrivato in Spagna nel gennaio 2017 per firmare con il Siviglia, dove è diventato rapidamente un titolare fisso nella difesa della squadra di Siviglia. Dopo una stagione e mezza, nell’estate del 2018 firmò per l’FC Barcelona. Collezionò 160 presenze con il club catalano e segnò sette gol, contribuendo alla vittoria di una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. Ha poi giocato in prestito al Tottenham (22/23) e all’Aston Villa (23/24) prima di unirsi all’Atlético de Madrid.

Ha giocato finora 34 partite per il nostro club, segnando tre gol e fornendo due assist, e dimostrandosi anche un ottimo difensore, cosa che gli ha permesso di tornare nella nazionale francese nella recente convocazione in Nations League. Congratulazioni, Clément!”.

Foto: Instagram Atletico Madrid