Ufficiale: Atletico Madrid, accordo con Savic per la risoluzione del contratto

L’Atletico Madrid ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo con Stefan Savic circa la risoluzione del suo contratto. Di seguito il comunicato del club spagnolo:

“Accordo per la risoluzione del contratto di Stefan Savić. Grazie mille per la tua professionalità e il tuo lavoro durante questi nove anni e buona fortuna per la tua nuova sfida”.

Foto: Instagram Savic