Ufficiale: Athletic Bilbao, rinnovato il contratto di Egiluz fino al 2028

09/07/2025 | 14:34:18

Unai Egiluz sarà un calciatore dell’Athletic Bilbao fino al 2028. Il comunicato: L’Athletic Club ha raggiunto un accordo con Unai Egiluz per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028. Il difensore entra ufficialmente a far parte della prima squadra e prenderà parte alla preparazione estiva sotto la guida di Ernesto Valverde, con il quale ha già lavorato durante il ritiro estivo in Messico”.

Foto: insta Bilbao