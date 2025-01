Decisione con un occhio sul futuro quella presa dall’Athletic Bilbao. Il club basco ha ufficializzato il rinnovo fino al 30 giugno 2029 di Alex Padilla. Il portiere classe 2003, cresciuto nella cantera biancorossa e arrivato in estate in prima squadra, fin qui in stagione ha collezionato appena 5 presenze in Liga. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club.

Foto: Instagram Athletic