Ufficiale: Atalanta, rinnovato per un’ulteriore stagione il prestito di Pasalic

Mario Pasalic resterà un’altra stagione in prestito all’Atalanta. Ad annunciarlo è stata proprio la società nerazzurra tramite un comunicato sul sito ufficiale. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. “Atalanta B.C. comunica di trovato l’accordo con il Chelsea F.C. per il prolungamento del prestito del calciatore Mario Pašalić fino al 30 giugno 2020, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista croato continuerà dunque a vestire la maglia nerazzurra anche nella stagione 2019-2020. Arrivato nell’estate del 2018, ha dato un contributo significativo nel raggiungimento di traguardi storici come il terzo posto in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League, e il raggiungimento della finale di TIM Cup. Sono state 42 le presenze totali nella sua prima stagione in nerazzurro, con 8 gol segnati: 5 in campionato, 2 in TIM Cup e 1 nelle qualificazioni di UEFA Europa League. Sua la rete del successo fondamentale per il terzo posto finale a Napoli a sei giornate dal termine, sua anche la rete del 3-1 nell’ultima giornata che ha chiuso il discorso qualificazione alla Champions nel match vinto con il Sassuolo”.