Ufficiale: Atalanta, ceduto Mazzocchi in prestito con obbligo di riscatto al Cosenza

Il Cosenza ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, di aver trovato l’accordo con l’Atalanta circa il trasferimento, in prestito con obbligo di riscatto, di Simone Mazzocchi. Di seguito l’annuncio del club:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Mazzocchi proveniente dall’Atalanta BC. L’attaccante nato a Milano il 17 agosto 1998, ha siglato un accordo a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, fino al 30 giugno 2025. Simone è stato protagonista della stagione appena conclusa con la maglia del Cosenza, dimostrando il proprio valore nei diversi ruoli interpretati nel fronte offensivo e collezionando 36 presenze e 5 reti tra Coppa e Campionato.

Complessivamente sono 18 le reti segnate in cadetteria. Bentornato in rossoblù Simone!”

Foto: Instagram Cosenza