Ufficiale: Atalanta, Beati è il nuovo allenatore dell’Under 23

09/07/2026 | 15:20:23

Atalanta BC comunica di aver affidato il ruolo di responsabile tecnico della formazione Under 23 a Nicola Beati. Nato a Perugia il 13 febbraio 1983, Beati è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha conquistato il Campionato Primavera nella stagione 2001/02, arrivando anche a esordire in Serie A e in UEFA Champions League con la prima squadra. Nel corso della sua carriera da centrocampista ha inoltre vestito, tra le altre, le maglie di Triestina, Spezia, Arezzo, Crotone, Frosinone e Sorrento, collezionando anche una presenza con la Nazionale italiana Under 21. Terminata la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore. Dopo due stagioni nello staff della Primavera dell’Inter, prima come collaboratore tecnico e poi come vice allenatore, dal 2021 ha affiancato Paolo Zanetti come collaboratore tecnico, seguendolo nelle esperienze con Venezia, Empoli e, nell’ultima stagione, Hellas Verona.

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