Ufficiale: Aston Villa, Steer rinnova fino al 2023

Importante rinnovo per l’Aston Villa: Jad Steer, portiere del club inglese che quest’anno è stato promosso in Premier League, ha prolungato il suo contratto per due ulteriori stagioni. A comunicarlo è stato lo stesso club tramite il sito ufficiale. “L’Aston Villa è lieto di annunciare che Jad Steer ha firmato il rinnovo del contratto, che lo vedrà rimanere nel club fino al 2023. Il portiere 26enne ha totalizzato 19 presenze per l’Aston Villa nella scorsa satgione, aiutando il club ad ottenre la promozione in Premier League e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo con le 10 vittorie consecutive, un record per il club”.

Foto Sito Ufficiale Aston Villa