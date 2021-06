Ufficiale: Aston Villa, preso l’attaccante Emiliano Buendia dal Norwich

Con un comunicato ufficiale l’Aston Villa ha reso noto l’acquisto dal Norwich dell’attaccante spagnolo Emiliano Buendia: “Aston Villa e Norwich City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emiliano Buendia. Dato che Emiliano è attualmente nella bolla di sicurezza della nazionale argentina, preparandosi per una partita di qualificazione ai Mondiali con la Colombia martedì sera, si sottoporrà a visite mediche e completerà il trasferimento dopo la partita”.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021