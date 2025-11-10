Ufficiale: Aston Villa, Morgan Rogers si lega al club fino al 2031

10/11/2025 | 12:50:08

L’Aston Villa ha annunciato il rinnovo del trequartista classe 2002 Morgan Rogers, l’inglese sarà legato al club fino al 2031.

Questo il comunicato del club:

“L’Aston Villa è lieto di annunciare che Morgan Rogers ha firmato un nuovo contratto con il club.

Il nazionale inglese ha raggiunto un accordo che lo legherà al Villa fino al 2031.

Rogers ha firmato per il club nel febbraio 2024 dal Middlesbrough ed è diventato un elemento chiave della squadra di Unai Emery, debuttando con i Three Lions nel novembre 2024.

Grazie alle sue prestazioni stellari la scorsa stagione, i suoi colleghi lo hanno eletto miglior giovane giocatore della stagione della PFA”.

Foto: sito Aston Villa