Ufficiale: Aston Villa, John Terry rinnova fino al 2021

Attraverso i propri canali di comunicazione, l’Aston Villa ha annunciato che John Terry, vice-allenatore di Dean Smith ed ex capitano del Chelsea, ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 2021.

We're delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️

More 👉

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 19, 2019