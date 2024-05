Ufficiale: Aston Villa, Emery ha rinnovato fino al 2029

Tramite un comunicato sui propri canali ufficiali, l’Aston Villa ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Unai Emery. Lo spagnolo ha rinnovato il proprio contratto per altri cinque, la nuova scadenza sarà quindi nel 2029. Di seguito le sue parole: “Sono molto felice di fare questo passo e della responsabilità che ho in questo club. Con Monchi e la proprietà condividiamo la stessa visione e gli stessi obiettivi. C’è una grande chimica. I tifosi fanno la differenza e mi fanno sentire a casa. Siamo entusiasti di proseguire questo viaggio che non ha limiti verso i nsotri sogni.

Foto: Instagram Aston Villa