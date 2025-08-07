Ufficiale: Aston Villa, Digne rinnova fino al 2028

07/08/2025 | 19:11:35

Rinnovo importante in casa Aston Villa che firma il prolungamento fino al 2028 con l’ex Roma Lucas Digne.

Queste le sue parole: “L’Aston Villa è lieta di annunciare che Lucas Digne ha firmato un nuovo contratto con il club. Il difensore ha firmato un accordo che lo legherà all’Aston Villa fino al 2028. Arrivato nel gennaio 2022 dall’Everton, Digne si è rapidamente affermato come uno dei punti fermi della squadra, collezionando oltre 100 presenze in tutte le competizioni”.

Foto: sito Aston Villa