Ufficiale: Aston Villa, colpo Manzambi dal Friburgo

17/07/2026 | 21:26:35

Colpo dell’Aston Villa che ingaggia uno delle sorprese dei Mondiali, lo svizzero Johan Manzambi. Affare da 60 milioni con il Friburgo, bruciata la concorrenza.

La nota ufficiale: “L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma di Johan Manzambi. Il ventenne nazionale svizzero, che ha appena rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2026, si unisce per un trasferimento permanente dall’SC Freiburg. Uno dei prospetti più brillanti e talentuosi d’Europa, Manzambi è stato determinante nella corsa della squadra tedesca alla finale di UEFA Europa League di cui è stato nominato il miglior giovane giocatore della stagione dell’Europa League. Benvenuto, Johan!”.

It’s official Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Foto: X Aston Villa