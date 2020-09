Ufficiale: Aston Villa, acquisto record. Preso Watkins dal Brentford

L’Aston Villa batte un colpo da record nella sua storia. I Villans hanno infatti ufficializzato l’acquisto di Ollie Watkins dal Brentford, attaccante classe 1995. Il calciatore è inglese è costato 30 milioni di euro più 6 di bonus. Una cifra mai spesa dall’Aston Villa.

Ollie Watkins: Announced. ✅

Say hello to our new striker! 🙌#WatkinsAnnounced

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 9, 2020