Ufficiale: Asllani lascia l’Inter e firma con l’Al Jazira

30/08/2026 | 10:47:24

Il 26 agosto vi abbiamo parlato dell’interessamento dell’Al Jazira per Kristian Asllani, centrocampista albanese in uscita dall’Inter. Il giocatore aveva aperto alla destinazione e adesso ha anche firmato il contratto. Arriva in prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani all’Al-Jazira Club.

Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni”.

Foto: Instagram Asllani