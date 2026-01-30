Ufficiale: Asllani al Besiktas

30/01/2026 | 19:20:55

Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Besiktas. Il giocatore si trasferisce dall’Inter, dopo aver interrotto il prestito al Torino, con cui aveva giocato fino a gennaio. Lo rende noto la Lega Serie A, nell’apposita sezione dedicata ai trasferimenti.

Il Besiktas intanto lo ha annunciato sui social.

Transfer görüşmesine başladığımız Kristjan Asllani, sağlık sponsorumuz @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. https://t.co/JJJJNH3XTj pic.twitter.com/774mlyRazZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 30, 2026

Foto: X Besiktas