Ufficiale: Asensio lascia il PSG e va all’Aston Villa

L’Aston Villa si rinforza con una stella internazionale. Ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Marco Asensio dal PSG.

Questo l’annuncio: “L’Aston Villa è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito di Marco Asensio, vincitore della Champions League per tre volte, dal Paris Saint-Germain. Con 38 presenze in nazionale spagnola, Asensio si unisce al Villa fino alla fine della stagione 2024/25. Ha avuto una carriera scintillante, sollevando titoli europei con il Real Madrid, oltre a titoli di campionato e coppe nazionali sia in Francia che in Spagna. È un giocatore versatile, capace di giocare sia come ala che come centrocampista offensivo, ed è stato protagonista anche a livello internazionale, aiutando la Spagna a vincere la UEFA Nations League nel 2023. Benvenuto, Marco!”.

Foto: X Aston Villa