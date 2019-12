Gianmarco De Feo non è più un calciatore dell’Ascoli. Come si legge in una nota del club, “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava fino al prossimo 30 giugno 2020 l’attaccante Gianmarco De Feo al Club di Corso Vittorio. A De Feo l’Ascoli Calcio augura le migliori fortune personali e professionali“.