Ufficiale: Ascoli, rinnovato il contratto di Corazza

Simone Corazza, attaccante dell’Ascoli, ha ufficialmente rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2027 dopo essere arrivato in agosto. Questo il comunicato ufficiale: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare di aver rinnovato il contratto fino al 2027 all’attaccante Simone Corazza.

Arrivato in bianconero nell’agosto scorso, ‘Joker’ Simone in pochissimo tempo si è fatto apprezzare come uomo per semplicità, genuinità e professionalità, oltre che per le sue qualità tecniche che lo hanno reso capocannoniere della squadra e secondo miglior marcatore del girone B.

Il Club bianconero augura a Simone di ottenere con l’Ascoli altri importanti traguardi.”

Foto: sito Ascoli