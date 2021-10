Ufficiale: Ascoli, Rabona Mobile rileva il 10% delle quote azionarie. La nota

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna si è svolto a Roma, presso lo studio del Notaio Roberta Mori, l’acquisizione del 10% delle quote azionarie del Club bianconero da parte di Rabona Mobile, società da mesi vicina al sodalizio di Corso Vittorio Emanuele come back sponsor di maglia. Per Rabona Mobile erano presenti i titolari Maurizio e Stefano D’Alessandro, per il Club bianconero il Patron Massimo Pulcinelli, che si è dichiarato entusiasta dell’ingresso dei nuovi soci, con cui condividere il percorso di crescita della Società. Il nuovo ingresso nella compagine azionaria è l’occasione per lo sviluppo di una partnership commerciale integrata, grazie alla quale, a partire da novembre, presso i punti vendita Bricofer e Self, di cui è titolare Massimo Pulcinelli, sarà possibile acquistare i servizi di Rabona Mobile.