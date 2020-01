Ufficiale: Ascoli, preso Diogo Costa Pinto dal Benfica

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Benfica delle prestazioni sportive del centrocampista Diogo Costa Pinto. Il neo bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con opzione per ulteriori due stagioni. Nato il 29 giugno 1999 a Tomas, in Portogallo, Pinto è un trequartista (all’occorrenza mezzala) cresciuto nel settore giovanile del Benfica, club di cui ha vestito le maglie della squadra B e quella Sub-23. Nel suo curriculum anche una presenza in Nazionale portoghese Under 20.

Foto: Ascoli sito ufficiale